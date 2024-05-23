台官方：景氣回溫　今年經濟成長目標3.5%

“國發會副主委”高仙桂。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）“國發會”23日赴“行政院會”報告整體經濟情勢，強調要確保台灣今年經濟成長率3.5%以上。對於景氣燈號已連續3個月呈現“穩定復甦”的綠燈，4月景氣燈號會否轉為“趨熱”的黃紅燈？“國發會副主委”高仙桂表示，可以確保接下來景氣呈現穩定回溫。



“行政院主計總處”日前預估台灣今年經濟成長率可達3.57%以上。



“行政院”23日上午舉行院會，並在上午11點40分召開“行政院長”卓榮泰就任後的首場院會記者會，由發言人陳世凱主持，“國發會副主委”高仙桂、國科學會副主委林法正出席。



陳世凱轉述“行政院長”卓榮泰裁示，今年景氣復甦、出口回溫，帶動製造業成長，內需消費也相當活絡，最新公布的4月份失業率3.36%也是24年來同月新低，這是全民共同努力的成果。台灣在過去8年經濟轉型有成，出口、投資及創新的動能均大幅提升，奠基在良好基礎上，請各部會積極朝向“前瞻未來，智慧永續”、“競逐太空，探索海洋”、“立足台灣，布局全球，行銷全世界”等三大方向努力，以壯大台灣經濟及產業實力，全面發展五大信賴產業。



高仙桂在院會記者會上表示，今年重要目標是經濟成長率確保3.5%以上，但這還須取決國際客觀形勢，掌握變動機會，趨避風險。目前從各方面的指標看起來，維持綠燈沒有問題，我們預估今年無論是出口還是境外投資，都足以讓經濟逐步復甦，內需部分則只要維持活力即可。可以確保接下來景氣穩健復甦，沒有反轉向下，至少目前景氣都會保持綠燈，持續復甦。



高仙桂說，在外在情勢部分，全球製造業已逐漸從去年的低迷反轉向上，AI及高速運用的商機也逐漸擴增，國際間也都上調今年全球經濟成長率的預測，但還是會有些國際風險，如地緣政治、美中角力，全球景氣回溫速度目前偏弱。



高仙桂指出，美國經濟軟著陸沒問題，大陸狀況也沒有很影響到台灣，主要出口市場如歐盟經濟成長也不錯，對於台灣經濟情勢樂觀看待，不管出口還是投資都會逐步回升。而目前電價調漲對CPI影響還不明顯，但“行政院”穩定物價小組會持續掌握。