年薪800萬！王必勝傳轉任開發金高層

王必勝。（照片：王必勝臉書） 中評社台北5月23日電／繼卸任“經濟部長”王美花將出任年薪新台幣千萬元的台新金控獨立董事之後，又傳出卸任民進黨政府高官進入企業擔任高薪職務。醫師出身，曾在新冠疫情期間擔任疫情指揮中心指揮官的“衛福部前政務次長”王必勝，傳出可望於6月初到開發金子公司中華開發資本上任，年薪上看800萬元。



由辜家經營的開發金控最近延攬多位卸任政府官員，除了王必勝，另有前“行政院副院長”沈榮津任開發金控副董事長。對此開發金23日以“市場單一個案傳言，不予評論”回應。



面對媒體詢問，王必勝23日簡短回應，“公司如新聞稿公佈後再回應”。



中華開發資本是開發金控旗下子公司，主要延續開發金控前身開發工業銀行的創投業務，目前業務以籌集及管理股權投資基金為核心，拓展資產管理業務，外界預期，開發資本延攬王必勝，是為了借重他生技醫療領域專長。



開發金20日甫召開董事會，宣布由沈榮津接任金控副董事長一職，今日再傳出王必勝人事案，但王必勝是否同樣以擔任法人代表身分方式加入，開發金表示，“市場單一個案傳言，不予評論”。



王必勝16日在“衛福部”舉辦的歡送茶會中表示，6月會公布下一份工作，未來將成為“民間人士”，也歡迎大家以後有問題還是可以找他。他更笑說，“未來還是歡迎大家引用我的臉書，但可能只會分享吃喝玩樂。”