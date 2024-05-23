台東市公所組團遊花蓮　饒慶鈴鼓勵多血拚

為促進花蓮縣震後觀光復甦，台東市公所組團遊花蓮，安排1日與2日遊共10梯次。（台東縣政府提供） 中評社台東5月23日電／為促進花蓮縣震後觀光復甦，台東市公所組團遊花蓮，安排1日與2日遊共10梯次，23日出團由台東市長陳銘風帶隊。中國國民黨台東縣長饒慶鈴提到，台東市公所振興旅遊團名聲響亮，團員消費購買力十足，當地業者聽聞今天又出團，驚呼“來不及補貨上架”。



台東市公所指出，行程安排除前往特定景區外，也安排農特產品及手工文創區參訪，希望直接採購花蓮在地好物，實質挹注經濟。



台東市公所辦理振興花蓮地區經濟觀光團，第3、4團23日上午出團，團員包含市公所職員、村里長及民間社團，共計60人，由市長陳銘風親自領團，台東縣長饒慶鈴在出發前到場送行，並與大家互動鼓勵。



饒慶鈴23日喊出，“以具體行動挺花蓮”！台東以最實際的消費力挺花蓮，為花蓮產業復甦盡一份心力。0403花蓮大地震及持續餘震讓花蓮觀光、農特產品銷售受影響，台東、宜蘭的觀光及經濟也間接受影響。



饒慶鈴指出，花東本一家，深知天災帶來的傷痛與不便，復原之路漫長艱辛，台東感同身受。在莫拉克、尼伯特、小犬等風災中，台東曾接受許多縣市協助，“當我們有能力付出時，絕對義無反顧幫忙”。



台東市長陳銘風表示，台東市公所與花蓮市公所有姊妹市情誼，台東市公所規劃10梯次辦理振興花蓮地區經濟觀光旅遊活動，台東縣政府補助新台幣130萬元，其中縣府補助的2日遊，共8個梯次、255人，另台東市公所自籌的1日遊，共2個梯次、61人，共有316人數參與。

