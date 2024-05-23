大陸軍演　張善政盼新政府實際行動紓解顧慮

張善政接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月23日電（記者 盧誠輝）針對大陸23日和24日展開圍台軍演，520當天有去參加賴清德就職典禮的中國國民黨桃園市長張善政表示，因為賴在就職演講中講到一些大陸覺得非常敏感的事情，他希望未來新政府能用實際行動來紓解這個顧慮。



張善政今日到桃園市議會總質詢，會後針對大陸對台軍演一事接受媒體聯訪時指出，他相當不樂見兩岸發生這樣的狀況，期待賴清德上任以後，兩岸要有更好的互動，但賴在就職演講中講到一些大陸覺得非常敏感的事情，他希望未來新政府能用實際行動來紓解這個顧慮。



另外，綠議員針對“國會”改革法案圍攻逼表態一事，張善政表示，大家都非常清楚，過去八年“立法院”已經變成立法局，很多官員對“立法委員”的質詢非常不尊重，甚至有反質詢的現象，他認為這從行政官員要尊重民意代表的立場來講，是非常不樂見的。



張善政指出，“國會”改革法案在大方向上面我們應該要支持，但是裡面有一些細節，應該交由“立法院”透過良性互動的討論，把這些顧慮的事情給一一的釐清，“國會”改革應該要做，但是怎麼樣做得好，讓大家可以接受，讓“國會”越來越變得良性，這個是我們想要期待的。



對於市府官員未來若有需要是否要到“立法院”備詢？張善政說，“立法院”將來如果依法要求，不管是議會或全台各個機關都應該要配合，但是將來調查權會要求到什麼地步？這是“立法院”要好好去討論的。