民眾黨團批綠造謠抹紅　轟賴清德想要皇帝制

民眾黨黨團23日召開記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月23日電（記者 張穎齊）“立法院”續審“國會”改革法案，民進黨傾全黨“立委”及支持者，攻訐中國國民黨、台灣民眾黨。民眾黨“立院”黨團8名“立委”23日下午召開記者會，由總召黃國昌領銜痛批綠委造謠、抹紅，還打臉賴清德以前提過的“國會”改革主張。轟賴清德只想要自己搞“總統”皇帝制，閹割“立院”的權利。



“立法院”17、21日審查“國會”改革五大案，皆挑燈夜戰到晚上12點，但因民進黨團採拖延戰術，尚未完成二讀，24日將再戰。民眾黨團今日下午舉行《陽光 改革 反貪腐》記者會，與會的有民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”陳昭姿、林國成、張啟楷、林憶君、麥玉珍、主任陳智菡。



黃國昌表示，民進黨造謠實在令人大開眼界，居然還說是大陸授意藍白進行“國會”改革。他要告訴大家，他12年前在台灣智庫與一群學者，就是在幫民進黨研擬“國會”改革草案，然後2012年時任綠委林佳龍、尤美女、顧立雄等都在“立院”提案，如今藍白提的版本已比當初綠的還限縮很多，前綠委、“監察院”秘書長李俊俋以前是要廢除“考試院”、“監察院”、讓調查權給“立院”，現在又熱愛五權“憲法”。



黃國昌還說，“行政院副院長”鄭麗君當“立委”時，與綠委吳宜臻、陳亭妃、陳其邁等人都一起提過“國會”改革法案。鄭麗君還說過弱勢的“國會”要如何監督政府？召集人就是鄭麗君。要知道，非官員拒絕“立院”行使聽證調閱配合，才罰1到10萬元新台幣，且門檻高、要院會決議，還可向行政法院提行政訴訟。當初林佳龍提的版本是若虛偽陳述就要罰1年以下有期徒刑、刑事責任，併科100萬以下罰金。民進黨才是濫權獨裁、民主死了吧？民進黨團總召柯建銘、綠委蔡易餘等繼續造謠，如今“立院”只是想拿回原本殘破不堪的調查權而已，遠比其他國家處罰範圍還小。



黃珊珊說，民進黨還說“國會”聽證調查權會洩露營業、“國防”機密，請別造謠，這些都會以秘密會議進行。有關個人隱私生命財產自由也可不公開。



張啟楷痛批，綠委用暴力插隊、衝撞攻擊72歲的“立院”秘書長周萬來。“國會”聽證調查權就是要揭露疫苗採購弊案黑箱、超思雞蛋、光電弊案等，綠委王定宇、蘇巧慧、黃捷等一票人卻在造謠胡扯。民進黨更動員網軍側翼，請問賴清德不是曾怕過蔡英文的網軍嗎？



吳春城生氣地說，民進黨腐敗、假民主，只想讓賴清德成為有權無責的“總統”皇帝制，閹割“立院”權力。林憶君說，民進黨講藍白“國會”改革法案藏有2兆元錢坑也是造謠，哪來的2兆元？民進黨過去前瞻8000億才是綁樁錢坑。