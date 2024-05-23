涉貪案辯論終結　高虹安盼法官做最好判斷

新竹市議會第11屆第3次定期會今日到新竹市華德福實驗學校進行市政考察。（照片：新竹市政府提供） 中評社新竹5月23日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨新竹市長高虹安22日因涉貪案再度出庭，她今日出席市政考察行程時受訪表示，她相信台灣的憲法與民主法治可貴的地方，就是憲法賦予法官獨立審判的精神跟權力，希望最後法官能夠根據客觀的事實，還有相關的一些過往的穩定見解，來給予這個案子最好的判斷。



新竹市議會第11屆第3次定期會今日到新竹市華德福實驗學校進行市政考察，高虹安率領包括副市長邱臣遠在內等各局處首長出席考察行程，多位國民黨、民進黨、民眾黨和時代力量的新竹市議員也到場關心該校新校舍的工程進度。



針對涉貪案22日辯論終結，高虹安在會後接受媒體聯訪時指出，在開庭的過程當中，她可以充分感受到所有在案件當中的助理，其實也承受了高度的壓力，心裡都非常焦慮，也有相當多的情緒，甚至也有一些助理提到不知道自己到底做錯了什麼，或覺得這根本是一個無妄之災。



高虹安說，在整個開庭過程當中，每一位被告都會陳述心裡的想法，大家彼此互相尊重，法官當然也是在發現真實的角度跟立場上，協助包含被告、辯護律師跟檢方，大家都可以在法庭上面來陳述他們的事實，所以在這過程當中，不用過分的去做片面的解讀。



高虹安表示，這一次開庭當中她也聽到被告的辯護人都講到一個重點，就是這些助理並不像過往在很多貪污案件當中的助理，是屬於人頭助理，用不實的勞務去詐領立法院或議會的加班費與助理費等薪酬。



高虹安強調，在這個案子當中，她的所有辦公室助理都是非常真實的付出了他們的勞務，而且昨天被告的辯護律師們，其實也都有特別提到，如果說符合加班費的請領要件，是他們都付出實質的勞務，那其實是合法的請領勞務所得，本就是這些助理依據勞基法所請領的私人財產，所以這個部分，她想還是回歸到法律上的討論，畢竟在法院當中，大家的討論都已經有一些表達。



高虹安最後感謝大家對她的關心，很不好意思讓大家擔心了，開庭與法院的陳述就留在法院裡，她之後不會再對這個案子做任何表示。