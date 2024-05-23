賴清德拒赴“立院”報告？黃國昌轟騙票

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月23日電（記者 張穎齊）“立法院”續審“國會”改革法案，民進黨動員抨擊中國國民黨、台灣民眾黨。民眾黨團“立院”黨團總召黃國昌23日表示，賴清德去年底在2024大選辯論會上，自己說有義務到“立院”進行“國情報告”，現在又不敢，是在騙票嗎？另外關於公民運動部分，希望民進黨別再用造謠抹紅方式煽動群眾。



“立院”繼17、21日審查“國會”改革五法後，24日將再戰。民眾黨團今日下午舉行《陽光 改革 反貪腐》記者會，與會的有黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”陳昭姿、林國成、張啟楷、林憶君、麥玉珍、主任陳智菡。會後接受媒體聯訪。



媒體問，民進黨“立院”黨團總召柯建銘說，賴清德曾說過，只要合憲合法就一定到“立院”“國情報告”，因此他判斷，若有違憲之虞，賴恐不會赴“立院”“國情報告”。



黃國昌批，賴清德去年底在2024大選辯論會上，被其他候選人問到會不會去“立院”“國情報告”時，賴當時回應依照“憲法”，“總統”有義務去“國會”“國情報告”，但只是不是一對一被“立委”詢答，大家都很困惑賴清德現在當選，說一套、做一套，態度180度轉變，請賴清楚說明是否在騙票？



對於民進黨是否動員施壓藍白？黃國昌說，對於公民要透一些方式表達想法，他都尊重，但他要強調，要就事論事、本於事實，請民進黨別再用造謠、抹紅方式煽動群眾，這只會弱化台灣民主。

