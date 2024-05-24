吳成典語中評：已是戰爭邊緣 金門人打怕了

新黨主席吳成典。（中評社資料照） 中評社台北5月23日電（記者 張嘉文）大陸解放軍23日展開“聯合利劍”環台軍演，新黨主席、前金門副縣長吳成典向中評社表示，金門和馬祖民眾都是最希望兩岸和平，不能有戰爭的一群，因為戰爭我們打怕了，不能再打了。對於這次軍演被納入範圍內，金門民眾的內心一定不好受，相關戰備壓力也會非常大，這是“賴政府”堅持“台獨”意識，因小失大的結果。



吳成典強調，希望民進黨能夠回頭是岸，回頭不是沒有路，那為什麼要去激怒大陸？然後讓他們做這樣的演習，老實說這已經是在戰爭的邊緣了，因為以前軍訓課都上過，演習到最後就是真正的戰爭，所以呼籲賴清德正視這個演習，不要再節外生枝，大部分台灣人是很善良的，戰爭如果發生，是中國人的不幸。



吳成典認為，大陸軍演這樣的包圍，其實根本表示了大陸對台灣是緊緊掌握在手中，不管大陸演習如何進行，美國能吭聲、吭氣嗎？所以聰明的台灣人一定不能再和美國玩這種遊戲，這對台灣非常不利。



吳成典強調，在賴清德20日就職後，大陸就大動作反應，這是在預期中，但仍要呼籲兩岸都是骨肉同胞，不應該有戰爭，兩岸都應該有智慧，如果沒有一定要硬幹，硬往“台獨”方向走，總有一天不幸的事情會發生，這是我們每一個中國人都不願意看到的事情。

