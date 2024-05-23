綠批“立院”法案查水錶　藍舉歐美實例反駁

國民黨桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月23日電（記者 盧誠輝）針對綠營批藍白“國會”改革法案是“查水錶”，中國國民黨桃園市議員黃敬平今日出席國民黨桃園市議會黨團聲援藍委“國會”改革法案記者會時表示，過去美國、英國和韓國等國家都有要求跨國企業負責人出席聽證會的案例，難道這些都是在查水錶？當場打臉綠營說法。



黃敬平今日出席國民黨桃園市議會黨團召開“國會”改革法案，民進黨在怕什麼？”記者會，包括國民黨桃園市議會黨團總召徐玉樹、副召集人梁為超、楊朝偉和詹江村、執行長簡志偉、市議員舒翠玲、黃敬平、朱珍瑤、張碩芳、徐其萬、陳韋曄和陳美梅等人都到場出席。



黃敬平在會中舉歐美等國的例子指出，美國、英國等國會聽證會，曾要求臉書創辦人祖克柏、TikTok執行長周受資、福斯公司董事長梅鐸父子等商業巨擘出席，韓國國會2016年調查前總統朴瑾惠閨蜜崔順實干政事件，也曾要求韓國三星集團在內等八大企業領導人出席聽證會，黃反嗆綠，難道美、英、韓等國家也都在對這些跨國企業查水錶？民進黨在抹黑這些民主國家國會？



黃敬平說，前數位部長唐鳳2023年4月曾出席法國國民議會聽證會、前駐法代表吳志中2021年5月曾出席法國國會聽證會、前“科技部”長陳良基在2019年4月曾出席英國國會教育委員會聽證會，他批綠難道是質疑法、英國會也在查唐鳳、吳志中等人的水錶？



黃敬平強調，台灣的藐視“國會”罪，是官員出席聽證會後說謊才構成；但美、英國會聽證會是如任何人拒出席都構成違法，英國國會甚至曾揚言，對一度拒絕出席英國國會聽證會的祖克柏只要到倫敦轉機都要逮捕，可見歐美等國會聽證制度比台灣更嚴格。



黃敬平痛批，綠營在反民主，正在極權化、專制化自己的政權，就像二戰時的德國納粹政權一樣。