不甩台灣基進　高雄藍黨部鐵門貼嘲諷海報

因應台灣基進抗議，國民黨高雄市黨部提早下班拉下鐵捲門，並貼上“尋找下一個林九萬”海報。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月23日電（記者 蔣繼平）“立法院”近期審查“國會”改革五大案，藍白聯手贏得表決大戰，但多個民間團體號召民眾於“立法院”外集結挺綠。綠營在高雄開始發起聲援活動，台灣基進23日晚間在高雄號召群眾到中國國民黨高雄市黨部抗議，國民黨則是提早下班大門緊閉，並在門口放了“林九萬”（嘲諷“國安會”副秘書長林飛帆）海報及狗食，諷刺意味十足。目前大批警力進駐，群眾陸續到場。



台灣基進今晚6時至9時半，在國民黨高雄市黨部正對面，發起南部聲援活動，過程安排小草告解、各團體與公民發言，也讓民眾用奇異筆在“藍白拖”寫下對“國會”亂象、藍白拖垮台灣的不滿，並收集藍白拖寄到國民黨中央。



對此，國民黨高市黨部主委柯志恩昨天回應時表示，她這兩天都在“立院”開會，無法南下高雄市黨部，對於基進申請路權舉辦活動表示尊重，歡迎基進好好與黨部“大門”（下班時間）做社會溝通，她則會留在“立院”跟其他人溝通。



國民黨高雄市黨部今天提早下班，下午5時前，鐵捲門已經早早拉下，不過鐵捲門上貼著“尋找下一個林九萬”海報，門口放著水、狗糧，歡迎民眾自取，柱子貼著陳其邁餵台灣基進高雄市黨部主委、市議員張博洋的照片，諷刺意味滿滿。



台灣基進則已經在對面路邊空間搭建好主舞台、攤位，放著許多藍白拖，舞台中央還有一個巨大版的藍白拖，符合今天的活動訴求。



目前國民黨高雄市黨部門口的建國一路已經擺放好交通錐，時間一到就會進行車流管制，大批警力也已經在現場準備，避免有衝突意外發生。