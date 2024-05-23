陸生來台、兩岸觀光進度？陸委會：積極面對

陸委會召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月23日電（記者 鄭羿菲）賴清德520演說提及“兩岸可先重啟觀光旅遊、陸生來台就學”，有相關進度？陸委會副主委兼發言人梁文傑23日表示，“教育部”已透過招生機制向對方聯繫，看能不能快馬加鞭最好今年9月開放陸生來台，但目前還未有回應。觀光部分，大陸提出一些主張、要求與前提，“雖不符合我們的期待”，但仍會列入考慮，並積極面對。



陸委會23日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，陸生是在2020年4月9日疫情後，陸方宣布暫停中國大陸學生來台，觀光團是在2020年1月24日，大陸宣布暫停觀光團來台，與其說兩岸學生或觀光團不能交流，是因為民進黨政府，不如說是因為疫情。現在疫情結束了，我們的政策非常清楚，希望大陸學生能夠繼續來台灣，也希望北京方面能夠讓大陸的旅客觀光團能夠來台灣。



梁文傑說，這些方面我們都有在努力，比如說陸生的部分，“教育部”已透過招生機制向對方聯絡，因為往年5月“教育部”都會出針對陸生的招生簡單，看是不是能快馬加鞭，最好今年9月就能開放陸生來台，現在已是5月下旬，若再不做招生簡章，恐怕就不容易了。目前陸方還未有回覆，希望陸方能加以回應。



梁文傑指出，觀光團的部分，大陸方面提出了一些主張、要求與前提，雖然這些並不符合我們的期待，如說設定衹有福建省的人來台觀光，但是陸委會仍會把這些要求列入考慮，並且也會很積極的來面對。



梁文傑說，陸生與觀光，陸委會長期以來一貫都是持開放的立場，也歡迎，甚至陸委會去年特別通過讓陸生加入健保的政策，這是為了回應許多陸生朋友的心聲，我們也希望藉此表達台灣歡迎大陸學生來台就讀的立場。希望北京方面能夠盡快和我們進行溝通。