黃建賓：賴清德刺激陸　枉費農民觀光業心血

國民黨“立委”黃建賓接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月24日電（記者 張穎齊）賴清德20日就職演說對陸態度強硬，“台獨”意圖濃厚，引發大陸在台灣周邊進行聯合利劍軍演。來自台東的中國國民黨籍“立委”黃建賓向中評社表示，賴清德沒必要刺激大陸，應顧及台灣人民的肚子、生活，賴此舉恐將衝擊農業、觀光業等，恐讓農民及觀光業者的心血化為烏有，必須要理性、善意、和平。



現年45歲的國民黨青壯派黃建賓在“立法院”接受中評社訪問表示，希望兩岸彼此都能夠冷靜，但由於賴清德的就職演說，被解讀有“台獨”的意思，應該要好好思考如何追求和平，沒人想發生嚴重的衝突，若要為台灣的未來著想，那就不要去刺激、引發不和平。



是否擔心接下來ECFA恐斷？黃建賓坦言，他在新政府20日就職當天，就有提醒新任“農業部長”陳駿季及觀光署，比如他的選區台東，台東以農業、觀光業為主，必須仰賴大量的觀光客及外銷市場，因此他要提醒新政府，處理兩岸事務必須謹慎、小心，政府要找出方法，若未來發生不幸，農民及觀光業者的辛苦、心血都將化為烏有。



黃建賓說，大家要理性談兩岸關係，台灣人最需要的就是要顧肚子，他從沒改變以民生為主的想法，但政府讓問題更嚴重，使得百姓受苦受難。



黃建賓還說，賴清德自己在演講都提到希望兩岸能有旅遊交流、讓陸生來台等，但又用刺激大陸的言詞，實在沒必要，應該要釋出善意，而不是選前說一套、選後做一套。就像民進黨“立委”自己說在“立院”要理性討論，結果自己用衝撞、不理性方式，這對大家都沒好處。賴清德當了“總統”，就要讓台灣和平。



黃建賓強調，他也絕對會幫助台東鄉親爭取更好的生活與權益，因此他有向陸委會主委邱垂正提出，關於兩岸關係改善的其他方法，就是若“中央政府”做不到，那請讓地方政府去努力，“中央”別阻擋地方，由地方來讓兩岸關係更好，不因政治去影響台灣人民生活，雖然不容易、不簡單，但他這顆心不會改變。