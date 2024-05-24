林倩綺：綠暴力模糊歷史　為“台獨”抹煞原民

國民黨“立委”林倩綺接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月24日電（記者 張穎齊）民進黨執政，致力推動去中國化。原住民阿美族的中國國民黨“立委”林倩綺向中評社表示，民進黨不只去中化，為了“台獨”合理化，還模糊的台灣的歷史，更試圖強調自己是早期原民的平埔族，從平埔族的歷史作為起點，抹煞更早期的其他山地原民等，這樣暴力的方式，與威權械鬥何異？



出生於高雄的國民黨不分區“立委”林倩綺在“立院”接受中評社訪問表示，民進黨執政下，在無形的文化上，一直在進行“台獨”，讓她很擔心，並不僅僅衹有去中化，還有台灣史前的歷史，都試圖去模糊，對原民將會有很大的衝擊，悄悄的進行，讓大家都沒發現，這尤其可怕。



林倩綺指出，民進黨因不想承認自己是漢人、中華民族，因此從一些莫名的族群面向切入，民進黨認為自己是真正的台灣人，是清代、日據時期就存在的平埔族，這是某種文化上的認知作戰，這也抹煞了她們更早期的山地原民等，利用歷史文化的模糊，去將自己的“台獨”合理化



林倩綺說，民進黨用汙名化別人的邏輯去混淆視聽，原住民同胞是最早在台灣這塊土地的族群，比清代、日據時期更早前就來，但民進黨仍企圖利用時間軸，想塑造好像自己是最早的台灣人，在這些台灣人來之前，都沒別人的存在？讓她們這些更早期的原民同胞都被消失了。



林倩綺直言，說穿了，民進黨就是不想承認自己是漢人、中華民族，用可惡、糟糕的行徑去推動看不到的文化，真實的歷史上，台灣就是要來了好幾波的漢人，許多族群都以不同的原因來到台灣，既然應該提倡多元族群，那就要共存共榮，怎麼想去不允許其他人的存在呢？那民進黨此舉，與過去漢人械鬥一樣，是想鬥掉其他族群？衹有民進黨可享有台灣資源？

