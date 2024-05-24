中評關注：不再不沾鍋　盧秀燕回應爭議議題

台中市長盧秀燕在議會備詢。（中評社 資料照） 中評社台中5月24日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕近期針對“立法院”“國會”改革法案審查、花東交通建設的特別條例草案、解放軍環台軍演等議題，在市議會備詢時有問必答，明確表示態度，改變過去面對爭議或者政治議題一概不回應的“不沾鍋”策略，不少藍綠議員都感覺到“有所變化”，由於盧秀燕被視為2028大選可能人選，開始回應敏感議題，有替未來鋪路的意味。



盧秀燕自2018年當選台中市長以來，對政治議題態度低調，有關藍綠政黨攻防相關議題，一貫保持不表態、中立的作風，被封為“政治不沾鍋”，除了在選舉期間，與對手競選的過程，或者替選獎輔選的時候，轉換模式，其餘公務時間大部分只回應市政議題。



由於台中市的選民鐘擺效應明顯，游移的中間選民比例高，因此採取中間路線對盧秀燕而言是爭取支持的最佳途徑，從2022年九合一選舉，盧以79萬9107票、得票率59.35%佳績連任成功，就可驗證盧秀燕“政治不沾鍋”的風格頗受台中市民青睞。



不過，盧秀燕似乎正在改變不沾鍋路線，近日出席台中市議會市政總質詢，面對民進黨市議員詢問對“立法院”“國會”改革法案的態度，正面表態“非常支持”，即使綠營意願批評藍白“立委”多數暴力、濫權，盧秀燕仍堅定立場，甚至稱民進黨“立法院”黨團總召柯建銘才應該請綠委遵守議事程序。



對於花東交通建設的特別條例草案（“環島高速鐵路建設特別條例草案”、“國道六號東延花蓮建設特別條例草案”、“花東快速公路建設特別條例草案”）推估預算逾新台幣2兆元，綠營表示，該案被外界視為錢坑法案，盧秀燕仍表態支持，強調花東建設長期被漠視，大家都應該支持建設花東，2兆預算分年編列，並不會排擠預算影響台中。



甚至在23日解放軍東部戰區宣布展開“聯合利劍”環台軍演，盧秀燕也透過答詢表態，兩岸和平是雙邊人民共同的心聲，以暴制暴，引發戰爭風險不明智。



盧秀燕的態度轉變，地方政壇感受明顯，由於盧秀燕市長卸任後，可能代表國民黨進一步角逐2028大選，開始對台灣內部重大的政治議題、兩岸關係表示意見，有其必要性，據了解，盧秀燕的幕僚也建議要逐漸“放寬尺度”，習慣回應政治議題，似已在布局更上層樓。