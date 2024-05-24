許信良：全世界都知核電是乾淨能源不可避免

許信良。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月24日電（記者 黃筱筠）民進黨智庫副董事長、和碩集團董事長童子賢日前兩度受訪，公開力倡恢復核電，亞太和平基金會董事長許信良23日受訪表示，他主張“應該用21世紀的理性，來解決20世紀留下的問題”。他們這一代推動台灣民主，但也產生歷史問題“對抗”，經過半個世紀，問題沒有解決還變本加厲。氣候公約非碳是大運動，影響台灣經濟發展，你不做，企業都無法生存。現在高科技都受到非碳公約的限制，一定會有壓力，政府怎麼能不正視這個問題，就開放讓企業去處理就好。



許信良說，當然不是恢復核四，也不是核一、二、三延役，而是新的技術蓋的核電。全世界都知道核電是乾淨的能源，不可避免。



童子賢與許信良520當天都有出席就職典禮。



對於民進黨反核立場，許信良表示，應該恢復使用核電，這四年不改，將來也會改。因為減碳是世界性的運動，這裡面影響到所有企業家，不減碳做企業沒法生存、沒法競爭。而且台灣怎麼可能達到2030的減碳目標呢？“唯一就是恢復核電”，這沒有辦法。



台塑集團正在研究SMR（小型核電廠），但不是蓋在台灣，而是蓋在菲律賓。許信良說，台灣本身就有蓋核電廠的技術、資金、需要，“替菲律賓蓋，為什麼不能幫台灣蓋”。他向來主張電業開放就好。像今天台積電或AI高耗能產業，就讓他們自己蓋就好。電不可能像現在完全統一在台電體系。一定要讓民間自己去做，而且核電是不可避免的。



對於核電主張改變，許信良說，2011日本福島核電廠事故，顯示當時核電的技術就是有問題。而且核四拖那麼久，裡面亂七八糟那麼多，管理有問題，廢掉核四是很應該的。但要有最新的核電技術，台灣大企業都有能力自己搞核電，台積電不能自己做嗎？他是從氣候變遷公約後開始想這個問題的。