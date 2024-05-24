舒翠玲：賴挑釁破壞兩岸默契　非台多數民意

國民黨桃園市議員舒翠玲。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月24日電（記者 盧誠輝）針對賴清德520就職演說導致大陸展開為期2天的對台軍演，兩周前才剛從北京參訪回台的中國國民黨桃園市議員舒翠玲接受中評社訪問表示，賴的言論是挑釁行為，破壞兩岸存在已久的默契，把台灣帶到如此兵凶戰危的境地，但這並非台灣的多數民意，因為至少有超過60%的台灣民眾是反對片面改變台海現狀的。



舒翠玲，上海復旦大學政治學理論博士，“七連霸議員”，連任4屆桃園縣議員、3屆桃園市第八選區（平鎮區）議員，歷任國民黨中央委員、文傳會副主委、平鎮市民代表等職。



舒翠玲指出，賴清德的520就職演說真的讓她嚇了一大跳，她不相信“國安”單位和民進黨智庫沒有跟賴分析過講這些話的後果，但賴卻堅持還是要這樣講，就代表賴已決定要把台灣帶往更兵凶戰危的境地。



她認為，若站在大陸的立場來看，當然會覺得賴清德的520談話是一種挑釁行為，因為已經大喇喇地直接去破壞兩岸之間存在已久的默契，而賴敢這樣說，其實背後就是因為有美國在操弄，這點大陸看得非常清楚，所以不只對台軍演，也已開始制裁美國一些軍工企業與相關人士。



舒翠玲強調，從2024大選結果就可以知道，台灣還有60%以上的民眾其實是反對片面改變現狀的，她希望大陸也能夠看到這個事實，賴清德並不能代表台灣多數民意。



她說，此次北京行讓她感觸很多，因為她上次到北京已是2018年的時候，當時也是跟著海峽兩岸民意交流基金會去參訪，這次去北京更讓她覺得大陸的進步已是不容否認的事實，站在同是中華民族的立場上，很開心能看到大陸人民的生活水平越來越好，而此消彼長的結果，台灣如果再繼續這樣內耗下去，其實大陸也根本不用武統台灣了。



舒翠玲認為，台灣人民到時會用腳來選擇，這就像她小時候，大家只要講到美國，很多人都覺得美國是天堂，因為當時美國的生活水平和收入都很好，反觀大陸現在的生活水平和經濟都已到了一定的程度，未來若再更進步，到時台灣人民自然會有所判斷與選擇。