朱立倫與學子互動　批賴欺瞞“立院”與年輕人

左一國民黨副發言人康晉瑜，右起黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛、主席朱立倫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月23日電（記者 張穎齊）“立法院”續審“國會”改革法案，民進黨動員抨擊中國國民黨、台灣民眾黨，並鼓動青年上街頭包圍“立院”。國民黨主席朱立倫23日與青年學子互動時表示，賴清德與民進黨才是唬爛、欺瞞“國會”，改革法案是以前民進黨所主張，賴清德也贊同出席“立院”“國情報告”，但現在卻耍大家，讓年輕人搞不清真實狀況，他相信真相會愈辯愈明，民進黨別顛倒是非。



朱立倫今日晚間赴國民黨智庫“國政基金會”，參加第5屆中山政經塾開幕式，與約40名學子會面互動。現場還有國民黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛、康晉瑜。



朱立倫表示，民進黨每天說股市上漲多少，怎不說物價、房市漲多少？為何“國會”改革法案要推“國會”聽證調查權？就是要官員不能說謊，疫苗採購、雞蛋、光電弊案都該被揭露，民進黨卻不敢，因很多人準備要吃牢飯了，但這些真相都被掩蓋，還騙很多年輕人說北京操控國民黨。



朱立倫說，“國會”聽證調查權是過去蔡英文、民進黨“立院”黨團總召柯建銘、前綠委顧立雄、林佳龍等都大聲支持過，現在居然說違憲？美國、日本、英國、法國都是這樣做的，民進黨卻騙人。另外關於人事同意權，國民黨要求改為記名投票以示負責，這有何好反對？



朱立倫說，賴清德自己都說過要去“立院”“國情報告”，現在又說違憲不來了，賴乾脆說耍賴、唬爛、騙人就好，賴別欺瞞“國會”，大家都已看到真相，民進黨卻操作網路霸凌、不公不義，讓年輕人搞不清楚真實狀況，上街頭說黑箱，真相是反過來吧，是民進黨黑箱、顛倒是非。

