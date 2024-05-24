中評關注：綠營全台點火猛黑韓　搶輿論主導

台灣基進23日晚間在國民黨高雄市黨部對面路邊號召群眾痛批藍白兩黨，矛頭更指向國民黨“立法院長”韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月24日電（記者 蔣繼平）“立法院”24日續審“立法院職權行試法部分條文修正草案”，綠營全台串聯號召群眾抗議，今晚將再度包圍“立法院”，向國民黨籍“立法院長”韓國瑜與藍白“立委”施壓，宣稱是“太陽花2.0”。



小綠的台灣基進23日晚間就在國民黨高雄市黨部對面舉辦集會遊行抗議藍白兩黨，更將矛頭指向國民黨“立法院長”韓國瑜，黑韓又在高雄上演。韓曾在高雄擔任市長後又被遭罷免，如今綠營再起，基進更是罷韓推手之一，此舉政治目的明顯，因為韓對綠營支持者來說仍存在仇恨值，尤其高雄最明顯，再來要持續創造議題來進行輿論操弄，用民意包圍“中央”來掩護“立院”少數，持續打消耗戰，搶話題主導權，持續進逼謀取政治利益。



除了台北“立法院”聚集群眾，23日、24日在台中火車站鐵路大街、彰化火車站站前廣場、嘉義文化公園、台南東門巴克禮紀念教會與台灣文學館、國民黨高雄黨部、高雄中央公園、台東南京路口等地都有“我藐視國會”－全台串聯”活動，嗆聲“藍白黨，台灣沒有欠你”。



台灣基進23日晚間就在國民黨高雄市黨部對面路邊，發起南部聲援活動，約近500人到場，訴求“停止粗暴表決，法案全面退回”，還準備藍白拖，嗆聲“藍白拖垮台灣”，讓民眾輪番上台表達不滿。



台灣基進的“台獨”立場鮮明，更在韓國瑜擔任高雄市長期間積極罷韓，而罷韓主要人物之一、Wecare高雄發起人尹立也有到場。活動過程中，除了批評藍、白兩黨，主持人也在台上拿麥克風批評韓國瑜，打算再度操弄罷韓情緒，重刷韓的仇恨度、重操黑韓手段，觀察氣氛鋪陳，其政治目的也慢慢浮現。



另外，23日在高雄市議會總質詢上，國民黨高市議員李亞築更質疑台灣基進高雄黨部主委、市議員張博洋22日才剛遞交路權、集會遊行申請書，隔天馬上通過，沒有按照需在6天前提交規定來辦理，痛批市府根本是“開綠燈通過”。民進黨高雄市長陳其邁則解釋是根據《集會遊行法》第9條辦理。