麥玉珍：賴挑釁陸出事　很多外配都想離台

新住民代表、民眾黨“立委”麥玉珍接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月24日電（記者 張穎齊）賴清德20日就職演說對陸態度強硬，“台獨”意圖濃厚，引發大陸在台灣周邊進行聯合利劍軍演。新住民代表、台灣民眾黨“立委”麥玉珍接受中評社訪問表示，賴清德一直挑釁大陸，果然就出事了，很多外配都擔心台灣發生戰爭，都想逃離台灣、回原本的國家了，她呼籲賴清德要多點善意，要讓台灣和平才對。



麥玉珍，出生於越南，靜宜大學人文暨社會科學院社會企業與文化創意碩士，民眾黨不分區“立委”。歷任台灣新移民協會創會長、台灣新住民黨主席、台中市新住民委員等，是台灣第一位越南裔出身“立委”。曾加入過民進黨、台灣新住民黨，已退黨。



麥玉珍表示，賴清德挑釁大陸，導致現在兩岸出事情，很多外配現在都說，別待在台灣了，有錢就回越南買房子吧，台灣就要戰爭，要大家趕快跑，但她當然還是要為外配在台灣繼續爭取福祉，希望賴清德還是要向大陸拿出多點善意，帶來和平。



麥玉珍自曝，她2003年成立台灣新移民協會時，年輕時也受邀加入過民進黨，原本崇拜過民進黨，她2016年更為蔡英文在全台拉票。而她去年受到民眾黨主席柯文哲邀請擔任民眾黨不分區“立委”提名人時，以為跟不同黨派都保持友善即可，專心推動新住民基本法就好。



麥玉珍說，怎料她進到“立院”後，發現如今一些民進黨“立委”，變成她所不認識的了，她一直崇拜過的民進黨，現在的理念卻完全不相同，從“國會”改革法案的過程中，看到民進黨完全變調，變成像不講理的流氓。不是應該要教育下一代對與錯的區別嗎？怎麼綠委都把錯的講成對的、合理的，“立委”不是人民的模範嗎？不是該為人民、不是為己利嗎？



麥玉珍向中評社說，民進黨為了選舉，整個理念都變了，藍白是想好好開會溝通，卻要擔心被綠委攻擊，比如17日率委沈伯洋、林淑芬、郭國文、鍾佳濱都很不理性，其中林淑芬主動過來打她手臂、想把她甩在地上，她第一次忍住並勸說不要，第二次才把林推開。



談到民進黨對外配的照顧，麥玉珍直言，民進黨執政8年，一直說要照顧外配，但具體政策在哪？都沒認真修法，或讓外配有福利。其實不管事外配、陸配，都別分區域或國家而有差別待遇，都應讓新住民便民，提供資源、減少申請辦事的人力負擔，所以希望政府要好好協助，她有幸擔任“立委”，都希望外配、陸配及所有人受到的待遇一致。



麥玉珍說，她會努力推動修新住民基本法，有專門服務外配的部門，別讓外配求助無門，讓後代都能在台灣安居樂業，別受到戰火的風險。