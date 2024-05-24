基進黨高雄聚眾抗議藍白　反綠人士來嗆聲

台灣基進23日晚間號召群眾抗議藍白兩黨，支持者高舉標語聲援，現場約500人。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月23日電（記者 蔣繼平）為抗議“國會”擴權法案，台灣基進23日晚在國民黨高雄市黨部對面，發起南部聲援活動，聚集許多民眾到場支持，過程也將苗頭指向國民黨“立法院長”韓國瑜，黑韓再起。不過會場外也有前罷免黃捷團體發言人徐尚賢開宣傳車反嗆，但被警方管制在250公尺外進行意見表達。



台灣基進23日晚間在國民黨高雄市黨部對面路邊，發起南部聲援活動，晚間8時左右，加上附近圍觀人潮，約近500人到場，活動訴求“停止粗暴表決，法案全面退回”，還準備藍白拖，嗆聲“藍白拖垮台灣”，讓民眾輪番上台表達不滿，活動從晚間6時持續到晚間9時30分。



活動開始後，陸續聚集近百民眾到場，齊呼“國民黨不倒、民眾黨不倒，台灣不會好”、“停止粗暴表決、法案全部退回！”氣氛逐漸熱烈。活動也安排各團體、公民依序上台發言，最後還有讓民眾用奇異筆在“藍白拖”寫下對“國會”亂象、藍白拖垮台灣的不滿的橋段，之後再將全部藍白拖寄到國民黨中央。



之前參與罷韓的主要團體代表人士，罷韓法定領銜人陳冠榮、WeCare高雄發起人尹立、公民割草行動發言人李佾潔等3人也有出席。李佾潔上台時批評韓國瑜在“立院”與國民黨“立院”黨團總召傅崑萁裡應外合，台下群眾紛紛叫好，表達對韓的不滿情緒。



另外，前罷免黃捷團體發言人徐尚賢晚間7時開了一輛宣傳車到場反嗆台灣基進，宣傳車上貼上醒目的“不要說謊，拒絕造謠”，並用大聲公表達意見。不過被警方在250公尺外攔下，避免影響合法申請集會遊行的活動進行。



徐尚賢在被警方舉牌警告後，下車在警方劃設的意見表達區與同行2人友人進行直播。徐尚賢也高喊“有經過協商和討論，到底哪裡在黑箱？民進黨根本就是扭曲事實，呼籲民眾不要偏聽。”徐也說“高雄人為什麼要站出來？因為南部不是衹有一種聲音！”



徐尚賢表達意見時有被民眾嗆聲不要搗亂，警方也立即隔開避免造成衝突，不過仍有民眾騎車經過時給予加油。