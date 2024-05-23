台軍方臨時記者會說明解放軍演習

台軍方今天傍晚召開記者會說明解放軍演習情形。(台軍方提供) 中評社台北5月23日電／大陸解放軍23、24日在台灣及金馬周邊進行“聯合利劍－2024A”演習。台軍方今天下午指出，截至下午2時，大陸作戰艦15艘、海警船16艘，殲擊機、空中預警機等各型機42架次在台灣周邊海空域實施海空聯合軍事操演。解放軍海空兵力在演習開始不久，就抵近24海里線，靠近台灣整個區域最近的地方。



針對解放軍演習，台軍方今天也表示，第一擊自衛權反制的命令，目前仍維持由“國防部長”顧立雄下達。



台軍方今日下午5時召開臨時記者會，說明大陸軍演狀況，由“國防部”發言人孫立方少將主持，副參謀總長執行官鄭榮豐上將、“情次室助理次長”黃文啓少將、作計室聯合作戰計劃處處長董冀星少將、政戰局文宣心戰處處長樓偉傑少將等將領出席說明並回應媒體提問，與會將領均穿著迷彩服出席。



“情次室助理次長”黃文啓少將表示，今天早上大陸海空兵力在演習開始不久，就抵近24海里線，也就是靠近我們整個區域最近的地方，“我方”軍力和海巡隨即加以應處，目前大陸艦艇、戰機都會保持在24海里線的外圍。至於目前大陸有否實彈射擊？他表示，內陸的確有實施實彈射擊科目，在台海、空域部份，目前尚未有發現實彈射擊狀況。



黃文啓表示，截至今天下午2時，大陸海上兵力為作戰艦15艘、海警船16艘（4艘於台灣東部海域、3艘於台灣西南海域、9艘於外島），空中兵力為殲擊機、空中預警機等各型機42架次，其中28架次進入應變區。



董冀星表示，因應當前大陸事演習威脅，“國防部”已在第一時間成立應變中心，由參謀總長梅家樹上將召開戰備指導會議，要求“國軍”在“備戰不求戰，應戰不避戰”的原則下，提出2點重點指示。



董冀星轉述，第一點為加強聯合情監偵，提升各級應變指揮管制層級，掌握當前狀況，並有效應處各項威脅；第二點為各級維持常態危機應處，保持正常的戰備及偵巡演訓任務，視威脅程度來調整戰備兵力數量位置，以及待命時限等，來因應突發狀況處置。



樓偉傑指出，“國防部”採取行動，將應處作為做成宣傳影片，目前已發布了3部影片透過“國防部”所屬社群平台發布，並協調“外交部”將影片向國際傳散。