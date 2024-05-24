栗正傑：大陸軍演瞄準東引和烏坵很嚴重

退役陸軍少將栗正傑。（中評社資料照） 中評社台北5月24日電（記者 張嘉文）大陸解放軍23日宣布展開“聯合利劍”環台軍演，曾任烈嶼（小金門）指揮官的退役陸軍少將栗正傑向中評社表示，大陸這次演習範圍包含了東引和烏坵這兩個島，這非常嚴重，因為東引是台灣離島唯一有部署防空飛彈的，如果該島淪陷或失去飛彈防衛功能，台灣北部的海岸線就陷入防衛的真空狀態。



栗正傑也說，烏坵則類似烏克蘭的蛇島，但蛇島最起碼還在烏克蘭的戰備防衛能力範圍內，烏坵位置是非常靠近大陸沿海，島上居民人數不多，軍隊守備能力也不強。如果解放軍要拿這個島是易如反掌，但拿下它的政治意義很大，因為等於是賴清德剛上任，台灣就失去一塊領土，這戰略涵義很大。



栗正傑是退役陸軍少將，曾任烈嶼指揮官，戰爭學院戰略教官，陸官正50期、步校正278期、陸軍學院、“國防大學”戰爭學院畢業。



解放軍東部戰區23日宣布，將自上午7點45分開始，於台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊，開展“聯合利劍－2024A”演習，動員包括陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力。重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動。並表明是“對‘台獨′分裂勢力的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。”



栗正傑接受中評社訪問時對此表示，演習的名稱為“聯合利劍－2024A”，他特別在意是後面的A，這是否代表今年還會有BCD等等的連續演習，所以這次只是一個開始的可能性非常大。



栗正傑說，這次的聯合戰備警巡跟2022年8月的佩洛西事件的圍台軍演，還有1996年的飛彈演習有區別，第一個區別是，這次大陸演練的單位包括陸海空軍，還有火箭軍，以往來講，大陸頂多單一軍種或者是兩個軍種聯合演習，這次等於是包括所有的軍種聯合演練，這樣的威嚇力道會更大。

