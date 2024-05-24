包宗和語中評：大陸反制賴至少五面向動作

包宗和。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月24日電（記者 黃筱筠）對於賴清德就職演說提出兩岸互不隸屬，大陸開始出手反制。前台灣大學副校長、政治學系名譽教授包宗和接受中評社訪問表示，美國對賴就職演說表達歡迎，那就是支持賴的演說內容。但美國一方面與中國溝通對話，一方面又接受賴“新兩國論”的就職演說，這是兩面手法，美方希望對中國保持壓力。



包宗和分析，美國對於台灣，只要台灣不法理台獨，美國是默許兩個中國以及一中一台。從這個角度來看，美國對中國是兩手的。



包宗和，台灣大學政治學系國際關係組學士、政治大學外交研究所碩士、美國密西根大學政治學碩士、德州大學奧斯汀校區政治學博士。歷任“監察委員”、陸委會諮詢委員、國統會研究員，台灣大學副校長、政治系主任、政治研究所所長、社會科學院院長。



賴清德就職演說後，大陸舉行環台軍演，後續還可能有哪些動作？



包宗和說，中國大陸對台灣會有多方面動作，至少五個面向。首先是軍事繼續施壓，台灣戰略縱深很小，大陸會透過軍事演習，一步一步壓縮台灣戰略空間。第二繼續動搖台灣“邦交”國，這是可能的下一步。



他說，第三是在經貿方面，可能基於對等原則，因為兩岸之間大陸讓利台灣比較多。基於公平交易原則，大陸對台灣經貿上面會有緊縮。但是可能會有兩手，藍營執政縣市可能放寬一點，因為過去有這樣作法。