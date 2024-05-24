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綠側翼串聯發動包圍“立院” 警方大戒備
http://www.CRNTT.com
2024-05-24 08:46:10
大批警力在立法院周邊戒備。（中評社 張嘉文攝）
中評社台北5月24日電（記者 張嘉文）“立法院”會今天續審中國國民黨和民眾黨合推的“國會”職權修正相關法案，民進黨支持者發動全台串聯運動，向藍、白施壓，今天一整天號召群眾包圍“立法院”，讓警方一早就在“立院”周邊部署大批警力戒備，以防有擴大衝突發生。
親綠團體支持民進黨杯葛“國會”改革法案，24日除了將集結“立法院”外圍抗議，並發動北、中、南、東串聯反制，分別在台北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、台東舉辦“我藐視“國會”活動。
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