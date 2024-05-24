“國會”改革法案今拚三讀　黃揚明預告衝突點

立法院24日續審國會改革相關法案，媒體人黃揚明在臉書提出看法。(照:黃揚明臉書) 中評社台北5月24日電／“立法院”審查“國會”改革五大案，17日爆發激烈肢體衝突，21日則二讀通過多個相關法條。綠營見表決難贏，竟號召群眾包圍“立院”，想重現太陽花。24日院會續審相關條文修正，媒體人黃揚明指出，在確認議事錄部分，可能發生第一波衝突。然後民進黨團可提出大量退回程序委員會動議，拖延會議時間杯葛議事，光是報告事項表決完可能就拖到下午了。《“立法院”職權行使法》修正草案若下周二沒完成三讀，這個案子基本上就會冷凍很長一段時間。



黃揚明23日發文指出，他估計24日上午7點議場開門時可能各黨委員門口推擠後，議場內藍委搶遞案、衝上主席台。上午9點，“國是論壇”可能和上周五一樣無法進行。但應該會有黨團要求“立法院長”韓國瑜針對大陸圍台軍演一事，召集朝野協商。上午10點，會議正式開始，確認議事錄部分，將發生第一波衝突。



黃揚明質疑，很多公民團體不太理解“立法院”的運作方式，他們其中一個訴求叫做：違法議事錄不予承認。但根據《“立法院”議事規則》規定，議事錄是無法退回或不予承認的。規則第21條規定：“本院舉行會議時，出席委員不得提出更正議事錄、臨時提案、會議詢問、權宜問題、秩序問題或其他程序之動議，但得以書面為之。”也就是說，現場“立委”不能口頭提出更正議事錄的動議（提案），但可以、也只能用書面方式提出。



黃揚明指出，過去2016年10月《勞基法》修法草案（一例一休）在衛環委員會審議時（就是最近大家批評的“一分瑩”事件），發生過隔次委員會議事錄沒確定就散會，之後在野黨團就不斷針對此事要求程序重來，經過三次朝野協商，才做出退回委員會重審的協商結論。

