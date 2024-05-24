沒有2兆錢坑法案　事實查核中心打臉綠營

藍委王鴻薇指出，事實查核中心證實，“立法院”17日院會議程根本沒有2兆花東建設法案。（王鴻薇臉書） 中評社台北5月24日電／中國國民黨“立委”王鴻薇23日指出，事實查核中心近日證實，“立院”17日院會議程根本沒有2兆花東建設法案；藍白517並非提出一套前所未見的新條文，根本不是黑箱。國民黨“立法院長”韓國瑜宣告舉手表決也合乎議事規定。



法院審查“國會”改革法案，17日爆發激烈肢體衝突，21日則二讀通過多個相關法條。綠營見表決難贏，竟號召群眾包圍“立院”，想重現太陽花。藍營痛批民進黨害怕過去快篩小吃店、疫苗採購等弊案無所遁形，所以瘋狂造謠。



王鴻薇臉書全文如下：



最近事實查核中心【議題觀察室】針對“國會”改革法案的爭議也一一提出，一再證實民進黨的說法不只說謊，還是造瑤！



1.“立法院”17日院會議程根本沒有2兆花東建設法案！



“立法院”官網公告，17日及21日院會共有12案討論事項，有“立法院”職權行使法、環島高速鐵路建設特別條例草案及花東快速公路建設特別條例草案、邀“總統”賴清德國情報吿案等。議程也沒有網路瑤傳貫穿中央山脈的《國道六號東延花蓮建設特別條例草案》。“花東快”法案的處理，依據5月16日、5月17日朝野協商記錄，“立法院長”韓國瑜已經確認，等新“交通部長”上任後，“立法院”再處理。



2.“立院”表決條文有根本不是黑箱



根據事實查核中心也提到，熟悉議事人士指出，藍白兩黨當天在院會並非提出一套前所未見的新條文，而是根據已經公開的修正草案，因有疑義提出修正動議，且朝野都可以針對有疑慮的條文提出修正動議。

