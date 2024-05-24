綠營支持者中午湧現　已前後包夾“立法院”

綠營支持者在“立法院”旁的青島東路集結抗議。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北5月24日電（記者 俞敦平）24日上午院會，朝野第三度針對“國會”改革法案進行對決。親綠團體在24日發動全台串聯5／24“我藐視“國會”行動。在接近中午的時候，大量的人潮湧入，已經塞爆青島東路，主辦單位已經不開放民眾進入青島東路抗議區，並請仍來絡繹不絕前來的民眾前往濟南路會場，形成前後包夾“立法院”的情勢，估計現場已經有超過五千人以上。



朝野針對“國會”改革的攻防，在前兩次院會都爆發出激烈的肢體衝突，並導致多位“立委”送醫。本周二親綠團體就發起了包圍“立法院”行動。24日院會，朝野再度進行攻防，在接近中午的時候大量的人潮湧入，已經塞爆青島東路，主辦單位已經不開放民眾進入青島東路抗議區，並請仍來絡繹不絕前來的民眾前往濟南路會場，形成前後包夾“立法院”的情勢。



而位在“立法院”隔壁的親綠長老教會，也特別開放教會給前來參加抗議的民眾休息，並提供水、零食和熱食並開放廁所。位於濟南路前的會場，則也架起大螢幕轉播起青島東路舞台上的情況，讓被分流至濟南路的民眾也能一起聆聽位於青島東路舞台上的講者演說，而青島東路會場的大螢幕則是轉播目前“立法院”院會的情況。