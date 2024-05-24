柯建銘怒轟歷史罪人　韓國瑜神情嚴肅

柯建銘登記發言怒轟韓國瑜。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月24日電（記者 黃筱筠）“立法院”院會今天繼續處理《“立法院”職權行使法》修正草案，討論到第50條之二，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘登記發言，頭綁“民主已死”的白布條再度批評“立法院長”韓國瑜與藍白陣營。柯建銘說，“國會”喪鐘已經響起，你們都是共犯結構、歷史罪人，柯一講完民進黨“立委”鼓掌，但韓國瑜臉上沒有過多表情。



柯建銘發言表示，他要代表民進黨向韓院長做出最沈痛的抗議，就在你的一念之間，你是議事長城，只要守住議事程序，民主就能守住。今天早上這種情形再度發生，我們對於表決認為要有正反。舉手表決完全違反議事規則，但是你照常這樣幹下去，接下去韓院長居然可以泯滅事實，“要我們不要站著，坐下來好好按表決器，當我們是白癡嗎？”



柯建銘說，我們要退回重審，表決要按鈴7分鐘，“立法院”秘書長周萬來說不用按鈴，你議事中立嗎？你是劊子手。國民黨口中居然可以講出“國會”改革是極大污衊，居然在“國會”留下可恥的言論，完全顛倒是非”胡言亂語、見樹不見林，你們會變成歷史罪人，在“國會”留下紀錄何其愚蠢。



他表示，“國會”敲起喪鐘，“國會”已經被戒嚴了，你們都是共犯結構歷史罪人。柯建銘一講完，民進黨“立委”鼓掌。



但接著國民黨又提出停止討論，又繼續表決戰。

