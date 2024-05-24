五成八挺藐視“國會”罪　游盈隆：綠輸民意

台灣民意基金會今天公布最新民調，有五成八支持立法藐視“國會”罪。（取自台灣民意基金會） 中評社台北5月24日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會今天發表民眾對517“國會”衝突事件及相關議題的態度民調，調查結果顯示，5成8大至上贊成“公務員藐視“國會”罪立法，2成9不贊成，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這傳達了一個重要的訊息，那就是在野黨極力推動的“公務員藐視“國會”罪已贏得社會強烈共鳴，民進黨不但“國會”表決輸，也輸掉民意的戰場。



民調詢問，藐視“國會”罪是國民黨率先倡議的。其具體內容是“公務員於 “立法院”聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，虛偽陳述者，處 1 年以下 有期徒刑、拘役或 20 萬元以下罰金。”請問您贊不贊成？”



結果發現，27%非常贊成，30.5%還算贊成，12.2%不太贊成，17%一點也不贊成，7.3%沒意見，6.1%不知道、拒答。最新民意顯示，五成八大體上贊成“公務員藐視“國會”罪立法，二成九不贊成。游盈隆指出，這項發現傳達了 一個重要的訊息，那就是，在野黨極力推動的“公務員藐視“國會”罪已贏得社 會強烈共鳴。從另一個角度看，公務員藐視“國會”罪立法，民進黨不但“國會”表 決輸，也輸掉民意的戰場。



游盈隆進一步分析，從年齡層看，不分老少，每一個年齡層都呈現一面倒贊成“公務員 藐視“國會”罪的立法，而且年紀越輕，贊成比例越高。具體地講，20－24 歲，八成贊成，一成三反對；25－34歲，六成七贊成，二成七反對；35－44歲，五成九贊成，二成九反對；45－54歲，五成七贊成，三成二不贊成；55－64歲，五成六贊成，二成八反對；65歲及以上，四成五贊成，三成三反對。

