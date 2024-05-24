用你的魔法打敗你！藍白用柯建銘招術掃障礙

藍白委在主席台邊舉著“用你的魔法打敗你”的標語，反諷民進黨團總召柯建銘。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月24日電（記者 張嘉文）“立法院”今天續審中國國民黨和民眾黨合推的“國會”職權修正相關法案，為加快審查進度，藍白在院會中攜手提案，將報告事項除第一案以外的278案，全部退回程序委員會，加速審查進度。



過程中，綠委高呼亂搞一通，對多數暴力表達不滿，藍委們則大喊回應說“這是柯總召（民進黨柯建銘）的招啊！謝謝柯總召！”，他們還舉著“用你的魔法打敗你”的標語，反諷程度極高，在現場的柯建銘對此並未回應，只站在議場中看著這一切的發生。



“立法院”“國會”改革法案今日再審查，在17日、21日審查過後，已經通過第50條之二前的條款，今天持續審查後續法案。



為了加快審查速度，國民黨和民眾黨共同提案，將報告事項第2案至279案全部退回程序委員會，希望直接進入討論事項，也就是攸關“國會”改革的“立法院”職權行使法的審查程序。



在“立法院長”韓國瑜裁示以舉手表決進行今天的院會表決後，民進黨提出異議，但在決定是否點名表決時，藍白挾人數優勢否決掉民進黨團的提案，隨後也通過報告事項第2案至279案全部退回程序委員會的提案。



國民黨接著提案變更議程，藍白再以人數優勢通過，於早上11時左右進入討論事項，繼續處理“國會”改革法案的審查。