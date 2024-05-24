高雄旅行公會蔡宗佑籲官方撤赴陸禁團令

高雄旅行公會理事長蔡宗佑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月24日電（記者 蔣繼平）高雄旅行公會國際旅展24日在高雄展覽館盛大開幕，上午隨即湧進人潮，十分熱絡。不過受到“禁團令”影響，業者仍是憂心忡忡，主辦的高雄旅行公會理事長蔡宗佑呼籲恢復台灣方面組團赴陸旅遊，還給觀光旅遊業一個正常營運環境。



2024高雄旅行公會國際旅展24日至27日在高雄展覽館舉辦，匯集海內外駐華機構、公私部門、航空公司、旅宿業、觀光業者近500個攤位，算是南部最大觀光商品銷售平台。業者瞄準暑假旅遊旺季商機，推出優惠搶客，上午開幕隨即湧入人潮。



開幕儀式邀請“交通部次長”林國顯、民進黨高雄市長陳其邁、民進黨澎湖縣長陳光復、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、台灣高鐵董事長江耀宗、華航高雄分公司總經理馮震宇、旅行商業同業公會全台聯合會監事主席吳盈良、旅行業品質保障協會監事會主席黃文卿、各縣市旅遊公協會代表等參與開幕活動。



高雄旅行公會指出，旅展吸引來自日本、大陸海旅會、菲律賓、泰國、馬來西亞、帛琉等國旅單位及當地公私部門來台設攤搶客。各縣市“觀光局”、旅行社、星級飯店及各觀光產業祭出優惠行程套裝活動，現場還設有伴手禮區，提供民眾採購好去處。

