夏瀛洲：兩岸應和平　台灣勿作美國馬前卒

空軍退役上將、中華民族團結協會名譽理事長夏瀛洲。（中評社 資料照） 中評社台北5月24日電／民進黨賴清德周20日宣誓就職並發表演說，對此，前空軍退役上將夏瀛洲發表聲明，痛批賴清德在就職講話中，無視“中華民國憲法”以及兩岸關係條例，粗糙簡單妄謂兩岸互不隸屬，欺騙誤導海內外華人，混淆國際視聽。特別是意圖在美國反中保護傘下意圖遊走“台獨”路線，造成台灣陷入兵凶戰危險境。



現年84歲的夏瀛洲，生於山東省諸城縣，空軍退役上將，曾任“國防大學”校長和“總統府”戰略顧問。



夏瀛洲表示，23日中共解放軍宣布在台灣海峽展開軍事演習，看各方媒體報導演習區緊貼花蓮外海24海浬，此舉猶如對台的軟性封鎖，持續將嚴重扼殺限縮台灣內外政治、經濟活動空間，國際間縱使有部分輿論聲援，呼籲大陸保持冷靜克制。他也指出台灣方面執政黨領導蓄意衝撞也必需負起政治責任。



夏瀛洲指出，當前中國大陸<後發制人>的戰略思維，考量<中國人不打中國人>正是中華民族情懷的展現。



夏瀛洲盼望，台灣方面執政領導者正確為善良民眾思考，努力於政治經濟社會建設發展，切勿作為美國的馬前卒，當美國觀察台海情勢對其不利時而採取鐘擺策略，為維護美國家利益，犧牲台灣，前車之鑑、殷鑑不遠且比比皆是，最後受傷害的還是台灣民眾。



最後，夏瀛洲沉重呼籲，執政者應負起政治道德與責任，為蒼生百姓營造穩定的政治經濟社會空間，而非生活在焦躁不安中。