台南旅行公會蔡承鴻：赴陸禁團令傷業者生存

台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月24日電（記者 蔣繼平）兩岸觀光在“賴政府”上任後呈現僵局，對台灣業界衝擊甚大。台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻接受中評社訪問表示，賴就職演說後兩岸氣氛很僵，這對業者很傷，因為會沒生意做，大陸市場就佔4成，兩岸語言、習慣相同，台灣民眾也想到大陸旅遊，業者要的只是要生存，希望不要走到抗爭這一步。



蔡承鴻指出，觀光業者代表5月底會再去跟政府商討，希望不要走到抗爭的手段，因為抗爭花費的社會成本太大了！業者要的只是生存空間。



南台灣最大的“高雄市旅行公會2024國際旅展”24日至27日在高雄展覽館展開，共計500攤位參展，業者摩拳擦掌準備搶暑假商機，開幕第一天隨即湧入人潮。



蔡承鴻表示，賴清德520就職演說有強調觀光旅遊交流，這部分是很好的政策。但後面提到兩岸主權部分之後，目前兩岸氣氛還是很緊張，現在氛圍就僵在這邊，重啟兩岸觀光看來還是很難。



赴陸禁團令對業者來說影響如何？



蔡承鴻表示，影響很大啊，全台觀光業者會沒有生意做，不管是境內、境外，因為大陸市場佔全部40%左右，最高甚至可達70%，沒有招攬赴陸旅遊，客人就變成只能自由行，若旅行過程出問題，業者沒有辦法協助，問題就在這裡。

