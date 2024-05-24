台未獲WHA邀請　林佳龍稱努力到最後一刻

邱泰源、林佳龍舉行世界衛生大會（WHA）推案雙部長記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月24日電（記者 黃筱筠）台“外交部”下午舉辦世界衛生大會（WHA）推案雙部長記者會，由“外交部長”林佳龍及“衛福部長”邱泰源出席，說明今年台灣推動參與WHA相關規畫。兩位部長都說，至今仍沒有收到世界衛大會的邀請函，但會努力到最後一刻。



記者會由台“外交部”發言人兼公眾外交協調會執行長劉永健主持，“外交部”國際組織司司長孫儉元及“衛福部”國際合作組主任施金水共同與會。邱泰源與林佳龍就任以來，首次召開記者會，記者會現場有許多外籍媒體。



第77屆世界衛生大會（WHA）5月27日至6月1日在瑞士日內瓦召開，但台灣至今仍未收到邀請函。



記者會一開始先播放宣導短片，片中提到一位外籍母親為了救治小孩，來到台灣就醫的過程，後來小孩健康成長。邱泰源說，剛看了影片也非常感動，裡面都是他的同事，台灣醫療非常進步，過去長期協助世界各國的人民。



邱泰源也說，“衛福部”還沒有收到邀請函，我們與“外交部”會努力到最後一刻，但是我們組成的世衛行動團今晚會出發。要讓世界明白台灣不能參加是世界衛生組織與世界的損失。他這次是第5次前往參加相關活動，近幾年支持台灣力量越來越強，台灣無法參加世界衛生大會，但我們會召開國際記者會說明，希望世界醫師衛生團體可以支持台灣參加事世界生大會的機制。

