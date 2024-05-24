羅文嘉將接任海基會副董事長兼秘書長

羅文嘉。（中評社 資料照） 中評社台北5月24日電／陸委會今日宣布，為因應賴清德上任後的兩岸新局，推薦民進黨前秘書長羅文嘉擔任海基會副董事長兼秘書長，期待他能跟海基會董事長鄭文燦強強聯手，促成兩岸關係良性發展。



依據海基會內部流程，將在6月7日舉行董監事會通過相關人事案。



羅文嘉，桃園市新屋區人，台灣大學政治系畢業，大學時期參與野百合學運，畢業後進入陳水扁辦公室。1994年陳水扁當選台北市長後，接任台北市新聞處處長，兼台北市政府發言人，28歲當上最年輕政務官。他曾任民進黨秘書長、“立委”、“行政院客委會主委”、“文建會副主委”。近年未從政，經營水牛出版社。



陸委會說明推薦羅文嘉的原因，因為羅文嘉長期參與“中央”及地方事務，社會服務經驗豐富；對社會重要議題保持關注，心思細密，為人謙和溫暖，該會相信憑藉羅文嘉擅於溝通協調的特質，定能搭配董事長鄭文燦組成最強的海基會團隊，為民眾提供更好的服務。



陸委會說明，海基會是政府大陸工作體系重要的一環，負責兩岸協商、交流與服務業務，任務繁重，責任艱鉅。於海基會董監事會議完成推選及聘任程序後，共同率領海基會全體同仁，持續推動會務順遂進行。



陸委會強調，將依循賴清德的兩岸政策及台灣主流民意，與海基會緊密合作，共同致力維護台海和平穩定現狀，並審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。