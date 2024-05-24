楊文科邀新竹鄉親划龍舟吃鴨蛋　總獎金75萬

楊文科為縣長盃龍舟競賽點睛。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月24日電（記者 盧誠輝）新竹縣2024年縣長盃龍舟競賽將於6月10日端午節當天在新豐鄉池和湖畔盛大舉行，中國國民黨籍新竹縣長楊文科今日出席龍舟點睛下水儀式時表示，今年龍舟競賽頭獎新台幣10萬元、總獎金75萬元，歡迎所有鄉親端午節一起到新豐鄉划龍舟吃在地特產新鮮鴨蛋。



新竹縣2024年縣長盃龍舟競賽今日在新竹縣新豐鄉池和宮舉行龍舟點睛下水儀式，包括楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮、新豐鄉長徐煒傑、池和宮主委陳昱成與多位國民黨新竹縣議員都到場為龍舟競賽開光點睛。



楊文科表示，今年參賽隊伍共33隊，分為機關組6隊、公開組13隊、混合組14隊，一同角逐今年冠軍獎盃，相信戰況一定更精采。而且大小朋友到現場還能參加其他活動，這次亮點很多，第一、有史以來報名參賽隊伍最多；第二、最高獎金10萬元，總獎金75萬元；第三、兒童著色畫畫；第四、科技體驗划龍舟，還能吃到在地特產新鮮鴨蛋。歡迎鄉親6月10日端午節來新豐鄉池和宮看龍舟賽，一起為參賽隊伍加油。



新豐鄉長徐煒傑指出，端午節龍舟比賽是新竹縣的重要競賽，活動當天還有非常多其他活動，現場會有13鄉鎮市的在地農特產展示，包括鴨蛋試吃等，也提醒民眾把握將在6月15日結束的魩仔魚產季，歡迎來新豐鄉品嘗，同時也能騎車到雙新自行車道欣賞海景。