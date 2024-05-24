麥玉珍遭綠委打傷　民眾黨：重傷新住民的心

民眾黨向民進黨提出譴責，並要求賴清德讓綠委向白委麥玉珍道歉。（照:民眾黨粉專） 中評社台北5月24日電／“立法院”24日續審“國會”改革相關法案。上午會議開始前，藍綠白三黨委員在議場貼布條標語，其中，民進黨“立委”林淑芬與台灣民眾黨新住民“立委”麥玉珍爆發衝突，兩人在議場內動手扭打，事後互控對方先出拳。民眾黨團發聲明表示，這一拳，打在麥玉珍的臉上，重重的傷了愛台灣的新住民的心、也重重的傷害台灣民主。要求民進黨主席暨“總統”賴清德要求綠委為脫序行為道歉。



民眾黨表示，民進黨暴力已經不是第一次，繼5月17日綠委林淑芬直接推打麥玉珍導致她手臂受傷後，今天林淑芬再次攻擊、毆打民眾黨新住民委員麥玉珍，民眾黨嚴正譴責民進黨“立委”的暴力行為，鄭重要求民進黨主席、“總統”賴清德展現高度與格局，要求民進黨“立委”為自己脫序的行為道歉！



民眾黨指出，直播畫面清楚拍下，林淑芬從台階上下來的時候，為了要麥玉珍“讓路”，她連推了麥玉珍三次。第三次力道之大、讓麥玉珍明顯往前傾，麥玉珍委員感覺到攻擊回頭也舉起手揮舞，但她並沒有碰到林淑芬，結果林淑芬竟然直接飽以老拳，重重毆打麥玉珍的左臉。



民眾黨表示，林淑芬揮拳力道之大，讓麥玉珍左臉立刻紅腫，但林淑芬卻滿臉不屑笑著、甩布條離開，事後還在議場外反控麥玉珍先動手。林淑芬選區內有多少新住民和移工為了台灣經濟和自己的生計努力，無時不刻想著融入台灣，但林淑芬卻不斷針對新住民麥玉珍。



民眾黨提出譴責，指林淑芬的一拳就像告訴新住民，不要以為你們跟我們是一樣的、平等的、不要擋路等，傷害了新住民的心，也傷害了台灣民主。民進黨在選舉時分化人民、歧視新住民，把陸籍配偶與新住民塑造成洪水猛獸；進了“國會”，更遮掩不了對新住民的輕視排擠。



民眾黨通批，民進黨比人頭比不過就比拳頭，比拳頭比不過就開始造謠，“立法院”本來就採多數決，民進黨卻不尊重民主程序，一直要翻桌，不斷用假訊息或進行暴力攻勢，這樣是在戕害台灣民主、動用暴力使民主倒退，要求賴清德要施暴的綠委、民進黨團向麥玉珍、民眾黨道歉。