陸環台軍演　金門漁會陳水義盼兩岸和平穩定

金門區漁會理事長陳水義。（取自金門區漁會網站） 中評社台中5月25日電（記者 方敬為）解放軍23日起展開2天環台軍演，範圍納入金、馬海空域，金門區漁會為此發出示警訊息，提醒漁民作業注意安全，金門區漁會理事長陳水義接受中評社訪問表示，雖然目前還未影響到漁民作業，且金門人並不緊張，但仍不樂見態勢擴大，增加作業風險，還是希望兩岸政府能發揮智慧，維持穩定。



本次解放軍環台軍演較去年“聯合利劍”範圍擴大，涵蓋金、馬海空域，23日演習開始，大陸海警船舷號“14607”及“14509”編隊巡航進入馬祖東引“限制水域”，金門代管的烏坵周邊，也偵獲大陸海警船“14606”、“14506”等2艘航入“限制水域”，外側則有海警“14502”策應。24日同樣有6艘海警船駛入馬祖、烏坵水域巡航，引起金、馬周邊區域緊張。



金門區漁會23日透過LINE群組發布宣導資訊，提醒漁友，“各位船主請注意，中國大陸今日起於台灣周邊海域及金門馬祖海域實施軍演，請漁船加強注意航行作業安全，如有發現大陸艦艇行蹤，請通報電台轉報相關單位。”



金門區漁會理事長陳水義向中評社表示，金門周邊水域從214漁船事件之後，就經常有大陸海警船巡航，不過截至目前為止，還未聽聞大陸海警對金門漁民船隻執法，所以這次雖然解放軍的演習範圍涵蓋金、馬，但不影響金門漁民出海作業，在地人並不會過度緊張，只是看到海內外新聞媒體大肆報導，漁會出於保障漁民作業安全，還是有發布提醒通知。



陳水義表示，漁民只要在允許的水域範圍內作業，基本上沒有問題，只是最近兩岸氣氛相對緊張，還是叮嚀漁民出海要特別小心，如果在海上有發現任何的異常狀況，要隨時回報漁業電台，金門漁會若掌握相關情資，會再向有關情治單位反映。



陳水義說，大陸海警近期在金廈水域常態性巡查執法，對漁民而言已經習慣了，其實從214事件到這次環台軍演，雖然有大陸海警船多次進到“禁、限制水域”，但從沒發生大陸海警接觸金門漁船的事情，所以其實對金門人而言，並沒有外界看得如此緊張，只是相關氣氛確實會對金門造成影響，例如觀光方面，因此他也不樂見態勢繼續擴大，仍盼兩岸和諧，對民生發展才有利。