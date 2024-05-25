包宗和語中評：兩岸惡化　台灣零邦交是可能

包宗和接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月25日電（記者 黃筱筠）賴清德就職演說稱“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬，引發台海動盪。前台灣大學副校長、政治學系名譽教授包宗和接受中評社訪問分析，這與“憲法”精神抵觸，“中華民國”領土是包括中國大陸，賴清德的說法跟“憲法”精神不合。這個說法將导致未來4年兩岸官方沒有任何互動空間，兩岸官方交流可能性是零。



至於中國大陸會否出手讓台灣“邦交國”淪為零，他表示，雖然有些獨派可能認為，零“邦交國”台灣就獨立，但是這從國際法上看來有爭議性，主權象徵完全沒有，台灣沒有國家承認，就只是地理名詞。若兩岸關係繼續惡化，大陸出手讓台灣“邦交國”淪為零的可能性是存在的。



他也分析說，賴清德520的說法蔡英文以前就講過，等於就職演說是提及未來4年處理兩岸關係，就是基於這樣的基礎。“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬說，是“兩個中國”外觀，但是“一中一台”內涵，換言之，以“兩個中國”外貌，包裹“一中一台”內涵。



曾任國家統一委員會研究委員的包宗和對中評社表示，不管“兩個中國”或是“一中一台”，中國大陸堅決反對，賴說法大陸完全無法接受。九二會談就是雙方接受一中帽子，但是內容先不談，直接進入實質交流，這也是當時雙方共識，但是賴清德把模糊化變成具體化，變成“兩個中國”。兩岸問題是政治問題，兩岸要和平穩定要交流，就是要保持模糊化，才有迴旋空間，現在這種況狀非常令人憂慮。

