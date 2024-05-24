海旅博覽會廈門登場 　陸客問何時可去金門？

金門縣政府應邀出席“第19屆海峽旅遊博覽會”，行銷金門。(照:金門縣政府提供) 中評社廈門5月24日電／兩岸間最大的年度旅遊盛會“第19屆海峽旅遊博覽會”，今天起一連3天在廈門市會展中心盛大登場，金門縣政府睽違4年後再次應邀參展，並組織12個金門重點觀光產業代表共襄盛舉，齊心協力行銷金門；活動現場吸引許多大陸民眾駐足欣賞金門觀光魅力，也有不少人詢問“如何到金門”、“何時可以去金門”，甚至直呼“好想去金門”！



為有效行銷金門觀光產業與旅遊資源，金門酒廠、金門縣旅行商業同業公會、金門縣旅館商業公會、金門縣觀光協會、金門縣觀光特產協會、金門縣民宿旅遊發展協會、旅行業、旅宿業、特產業等12個金門重點觀光產業，均派代表與會行銷金門觀光魅力。



根據《中時新聞網》報導，福建文旅廳副廳長肖長培、廈門政協副主席國桂榮，廈門市旅遊局長黃碧珊、台灣旅遊交流協會會長賴瑟珍等一行也在金門館前品嚐金門高粱酒並合影留念。



活動現場金酒公司還特別規畫“金酒形象館”，除提供金酒試飲、特產展售、旅遊資源推廣等，並進行互動有獎，將氣氛炒熱到最高潮；同時也極力推廣“金門行動旅服”平台，宣傳金門食宿交通的便利性。



金酒廈門公司董事長謝世傑表示，金酒在大陸的行銷一直以來都不餘遺力，努力將金門高粱的優質產品，透過展位的方式，推薦給大陸的居民，創造更好的市場利基。



金門縣府觀光處長許績鑫指出，金門與廈門地緣相近，且有小三通的政策優勢，金門完整保存閩南、僑鄉文化、自然生態與戰役史蹟，兩門旅遊型態存在著差異化，長年以來，金廈旅遊部門與旅遊業保持良好的夥伴關係，整合彼此資源，發揮優勢互補，在通力合作之下，成功帶動小三通旅熱潮。



許績鑫強調，透過積極的參展及加強旅遊業務對接及互動，相信在揮別疫情陰霾等諸多因素後，未來兩岸旅遊肯定會朝向好的方向發展。這次除了偕同金門地區觀光產業代表前來參展，也藉此良機，特別和廈門旅遊業者交流互動，期盼金廈旅遊越走越好、越走越穩，發揮“一加一”大於二的效益，共同建構“金廈旅遊圈”，營造金門觀光永續發展。