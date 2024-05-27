中評鏡頭：彰化蛤蜊兵營呈現國共對峙歷史

蛤蜊兵營外頭設立一座“毋忘在莒”精神堡壘。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月27日電（記者 方敬為）彰化縣線西鄉海邊有一處廢棄保存下來的“蛤蜊兵營”，該營區在1959年做為軍營兼退役榮民“蛤蜊養殖場”，由於當年進入國共對峙末期，台軍方縮編，為輔導退、現役軍人安置及生計，特別設立該營區，雖然是養殖場，但同時具備海防功能，現址還保留防空、碉堡等軍事設施，目前營區保留當時的建築結構，並成為當地熱門觀光景點。



蛤蜊兵營又稱“彰化榮民蛤蜊養殖場線西分場”，隸屬於彰化水產養殖場，是其轄下三個分場最晚設立的其中一場。基於海岸防衛的需求，戰後在此設置海防兵哨，居民進出海岸線受嚴格管制，因此在海濱居住的僅為現役與退役軍人，在此守衛海防並經營水產養殖業，因此促成蛤蜊兵營的創建。



1959年至1960年間，台軍方縮編而使大量官兵遭到裁員，退除役官兵輔導委員會將部分退役軍人安置在彰化海濱，從事養殖水產就業，軍營入口處還設立“毋忘在莒”精神堡壘，呈現國共對峙的歷史痕跡。



直至1967年彰濱工業區開始整地作業，讓兵營逐漸轉變為魚塭地，使得原本引海水養殖蛤蜊的魚塭，無法再繼續養殖蛤蜊，退輔會所屬水產養殖場線西分場的蛤蜊兵營進而解散，大多數退役軍人都離去，只有少數人留下，仍居住於北側眷村。

