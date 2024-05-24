柯志恩驚爆韓國瑜遭女綠委熊抱　傷口很大

“立法院”17日審查“國會”改革法案時，在休息時間，女綠委賴惠員勒住韓國瑜的腰，導致韓受傷。（照片：王鴻薇臉書） 中評社台北5月24日電／“立法院”17日審查“國會”改革五大案時，朝野爆發激烈衝突，多位“立委”受傷，主持會議的“立法院長”韓國瑜也沒有幸免。中國國民黨“立委”柯志恩今日爆料，當天民進黨“立委”賴惠員抱著、勒住韓國瑜，導致韓受傷，是非常大的一個傷口。但是韓國瑜也沒有告訴任何人，而且也沒辦法告人，所以今天一定要強力護住他。



韓國瑜今日接見外賓時，也被媒體追問被熊抱之後傷口還好嗎？韓國瑜僅簡單回應，“還好、還好，不會”。



柯志恩今日在院會休息時間與藍委一同直播，突然爆料說，昨天她去找韓國瑜，一同接見高雄天文宮人員時，因為他們跟韓非常熟，離開時也提醒韓國瑜要特別小心，當時韓國瑜就在高雄鄉親面前打開衣服，把衣服拉來下露出傷口。



《中時新聞網》報導，柯志恩手比著腰部側面說，韓國瑜那邊有一個非常大的傷口，又是紗布、又是膠帶，看起來真的不只是貼膏藥，而是有到醫院做了傷口處理，“而且我發現他現在太瘦了，腰比我還細”。



為免韓國瑜再受傷，今日有多名國民黨“立委”跟在韓的身邊，從議場休息室到主席台，層層保護韓國瑜。

