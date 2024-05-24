防抗爭爆衝突　卓榮泰：嚴禁不法滋擾事件

卓榮泰（左三）。（照:“行政院”提供） 中評社台北5月24日電／“立法院”院會今天續審國民黨團、民眾黨團聯手推出的“國會”改革相關法案。到下午為止，議場外已有近萬人集結抗議，“行政院長”卓榮泰今日表示，他已請“警政署”即時掌握各種狀況，嚴禁現場發生任何不法滋擾事件。



卓榮泰今天上午視察“165反詐騙諮詢專線”前受訪時表示，非常不忍心看到“國會”裡面再發生任何衝突事件，也不忍心看到很多民眾自動自發集會在“立法院”門前，他們是在表達自己對“國家”未來前途的憂心。早上已請“內政部警政署”即時掌握各種狀況，同時要求警察最重要責任在保護人民。



卓榮泰指出，對於所有集會，參與民眾的自身安全，都要做到非常周到的保護，嚴禁現場發生任何不法的滋擾事件。



針對“國會議員”依照“立法委員”行使職權保護辦法，卓榮泰表示，每個委員本人都能依照需要，提出各種安全保護，這點他也要求警政單位能一本行政中立，依法行政態度，對“立委”提出的要求做出妥善處理。



至於卓榮泰5月31日便要到“立法院”進行施政報告，媒體問面對目前的局勢是否會害怕。他表示，“行政院長”依照“憲法”到“立法院”報告，這是他的責任，“既然期待，就不怕傷害”。