吳春城語中評：賴激化內外對立　終會失敗

吳春城。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月24日電（記者 張穎齊）賴清德520日就職演說提出“兩岸互不隸屬”引發台海動盪，對內更發生朝野激烈對抗。有“政治公關元老”之稱的戰國策創辦人、台灣民眾黨“立委”吳春城向中評社分析表示，賴清德一上任就想師法陳水扁第二任期，對外想激化兩岸對立、對內是刺激朝野對抗，欲鞏固少數執政權。但終究會失敗，因台灣人民看慣了老套的抹紅招數。



吳春城24日接受中評社訪問表示，賴清德一上任就讓台灣面臨困局，無論是兩岸或朝野關係。賴是4成民意當選的少數執政，其實本來可以有路可走，就是“和解”，大家為台灣好，朝野坐下來談，彼此取得共識，釋放權力來共治，對台灣才是最高利益。



吳春城指出，豈料賴清德考量政黨選舉利益，採取“激化對立”路線。台灣在中美之間，照理說應該要降溫兩岸緊張，別讓台灣成最危險的地方，但看起來賴是選擇讓兩岸對立升溫。



吳春城分析，賴清德嘴巴上說要尊重多數，但民進黨“立委”卻採取堅壁清野戰術，未來就是不斷地抗爭，激化社會對立、族群對立，試問賴清德未來4年都這樣會成功嗎？吳的看法是不會成功的。



吳春城提到，賴清德想師法陳水扁第二任期作法，陳水扁2000年第一任先走和解的中間路線。2004年為拚連任，因當時屈居弱勢，便採取激化對立，發起手牽手護台灣等行動，最終證明陳水扁連任成功。可是賴清德一上任就想這樣，是不會成功的。

