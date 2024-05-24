台積電攔路陳情為何事？高虹安透露小秘辛

高虹安今日出席新竹市端午龍舟競賽祈福點睛儀式。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月24日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨新竹市長高虹安今日出席新竹市端午龍舟競賽祈福點睛儀式，高在致詞時透露一段小秘辛表示，去年社會團體組冠軍隊伍台積電隊在現場向她陳情，希望未來龍舟賽要導入科技取消人工計分，並增加參賽隊伍的練習時間與場地，高也從善如流，立即指示改善，讓今年新竹市龍舟賽更有看頭。



新竹市端午龍舟賽祈福點睛儀式今日在南寮漁港舊港舉行，包括高虹安、中國國民黨新竹市議員陳慶齡、吳旭豐、林慈愛和黃文政、民眾黨新竹市議員李國璋、無黨籍新竹市議員鄭慶欽等人都到場出席。



高虹安表示，新竹南寮漁港舊港每年端午節舉辦的龍舟賽都吸引許多外縣市朋友前來觀賽，也有越來越多元的組別來參加龍舟賽，包括像是里長組成的“土地公、土地婆隊”歡呼聲就很大聲，還有外籍朋友組成的“地球村隊”也相當吸睛，更有健身教練組成的“肌肉猛男隊”受到許多婆媽的喜愛，最精彩的是每年都要上演的“警消大戰”，都是大家非常關注的焦點。



高虹安指出，去年她參觀龍舟賽的時候，參賽隊伍之一的台電在現場向她陳情，主要訴求有二，一是希望民間團體練習的時間和場地能再多一些，二是希望將人工計分改為電子計分，避免誤差很小的時候出現爭議判決。她接獲陳情後馬上就指示城銷處研擬改善，今年針對這兩個建議都已確實改善。



新竹市承銷處表示，2024新竹市端午節龍舟競賽將於6月10日端午節當天在南寮舊港登場，並於6月9日舉行龍舟預賽，共計將有67支隊伍角逐龍舟桂冠，隊伍共分為社會團體組、機關學校（教職員）組、大學院校及高中學生組、地球村（國際友人及社區團體）組、女子組等5大組別，各隊從25日就能開始進行賽前練習，今年也將每日練習時間新增為6個梯次，自8時開放至18時30分，期待比賽當天各隊好手都能展現努力練習的成果。



城銷處指出，端午節當日南寮漁港除了有精采刺激的龍舟賽，市府更準備了一系列舞蹈表演、音樂饗宴、特技秀及親子手作體驗等，包含“艾草香包製作”、“驅蟲繩結手環製作”及“親子走繩體驗”等，讓市民朋友能感受在地民俗慶典的熱鬧氣氛。