藍委證實韓國瑜腰部受傷　忍痛撐到晚上12點

藍委洪孟楷。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月24日電（記者 楊騰凱）“立法院”會今日繼續審查“立院”改革相關法，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜下午宣告，今日會議延長至晚間12時，確定要挑燈夜戰修法。國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷證實，韓國瑜在上周議事攻防時受傷，腰部貼了膏藥，今日強忍疼痛主持會議。但韓說他不怪任何人。



“立法院”17日審查“立院”改革相關法案時，藍綠爆發激烈肢體衝突，多人掛彩，其中韓國瑜一度遭到綠委抱著，動彈不得。



“國會”改革五大案包括“總統國情報告”常態化、“藐視國會罪”、“國會調查權”、“國會聽證權”以及“立法院人事同意權”。其中“藐視國會罪”、又分別在《立法院職權行使法》當中訂定“行政處罰”，以及另外在《刑法》當中訂定“刑事處罰”。



涉及“國會調查權”的相關法案 24日下午全數獲得二讀通過。另外關於“總統國情報告”常態化、“藐視國會罪”（行政處罰）先前均已二讀。換言之，“立院”改革相關法案目前僅剩下“國會聽證權”以及“藐視國會罪”（刑事處罰）尚待二讀。



韓國瑜傍晚5時30分時宣告，國民黨團提出延長開會至晚上12時，現場藍綠表達無異議。韓國瑜接著裁示，會議休息到晚上7時，等大家用完餐後繼續開會。韓國瑜還提到，會議準備便當以及20個大披薩，請“立委”們自己選擇要吃什麼。



會議休息期間，洪孟楷出面接受媒體聯訪，中評社詢問，韓國瑜是否腰部受傷，仍硬撐主持會議？



洪孟楷表示，這件事情韓國瑜不方便說，但是據他們瞭解，韓國瑜確實有受傷，有委員親眼看到韓腰部貼了膏藥，可能與上周五議事攻防相關。但韓國瑜跟大家說，他並不怪任何人。韓國瑜說，他相信上周的攻防當中，綠委對他的動作應該都是無心的，並非刻意要傷害他。



洪孟楷指出，今天有觀察到韓國瑜站立時並不是很舒適，但韓仍強調自己不怪任何人，公平中立主持會議，這是他該做的事情。很感謝韓國瑜在受傷的情況下，還願意延長開會到今晚12時。