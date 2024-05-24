警方區隔兩派人馬　藍軍聲援團架戰車嘸人

警方架設相當長的柵欄阻隔青島東路。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月24日電（記者 張穎齊）“立法院”24日續審“國會”改革法案，藍綠白繼續大戰，場外除了有民進黨側翼動員群眾外，中國國民黨聲援團也發出通知稱會到場。警方不敢大意，已架設柵欄區隔開來，但藍軍聲援團現場只見戰車舞台，卻不見任何人的蹤影，零星幾家媒體在場乾等，傳出有可能是藍營希望別激化對立。



挺綠公民團體發起集結行動，在“立法院”旁的青島東路集結。近中午時，號稱已經超過1萬人，人潮從青島東路蔓延到濟南路上。傍晚則號稱到場抗議民眾已達2萬人。人數是17日、上周二“立法院”院會審查“國會”改革法案時，同時時段集結人數的一倍。預計隨著下班時間後，集結的人數將更多。主辦單位認為預計突破3萬人以上。



台北市警局中正一分局出動500名警力在場外維安，並已設置相當長的柵欄，斜斜地將“立院”外青島東路空間應切兩半，並指示要若參加“我藐視“國會”活動者另走他路。



國民黨聲援“國會”改革案動員團發出活動通知，指出今日傍晚5點就會進場，5點半暖場，預計9點半結束，參加團體為退休軍公教人士。怎料媒體記者在場等候多時，直到近6點仍未見一個人影，幾乎都是維安的警方，徒有一台大型舞台戰車及中、小戰車，傳出其中一輛戰車是藍委羅智強提供，但只是為了將綠營側翼團體與一般百姓隔開而已。親綠網紅“四叉貓”還在戰車旁的騎樓與親綠民眾拍照。



另一方面，民團現場仍情緒沸騰，主辦之一經濟民主連合，與台灣基進的黨工們都忙進忙出。民進黨台北市議會黨團輪值派員關心，但議員並不會上台演講，下午3點為議員洪健益、4點為王閔生、5點為林亮君，6點則是許淑華。而社會民主黨台北市議員苗博雅則現身台上。