藍委牛煦庭：賴內外都陷入僵局讓台灣更危險

國民黨“立委”牛煦庭接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月25日電（記者 張穎齊）賴清德就職演說提出“兩岸互不隸屬”，引發兩岸緊張。中國國民黨新生代“立委”牛煦庭向中評社表示，賴上任只會讓兩岸更危險，對內更是動盪，民進黨“立法院”黨團選擇與在野黨激化對抗，內外都陷入僵局，考驗賴清德到底能不能有高度的智慧，需觀察。



現年33歲、來自桃園的牛煦庭在“立院”接受中評社訪問表示，賴清德上任，是動盪的台灣，對外走向親美抗中的路線，不會讓台灣比較安全，兩岸只會更加危險。下一個大的變數是美國總統大選，還有俄烏戰爭、中東衝突能怎樣的收尾？若國際情勢穩定些，台灣可能會好一點，若國際情勢都升溫的話，那台灣要付出危險的代價將高很多，這是賴要好好思考的功課。



牛煦庭是政治大學外交學系學士、倫敦政經學院（LSE）國際政治經濟學碩士。他說，賴清德若不願意面對現實去調整政策，那未來幾年，台灣都會陷入僵局，賴清德已騎在老虎背上，面對國際及兩岸的對抗態勢明顯，賴清德到底能不能有政治智慧？不讓兩岸緊張情勢升高下，又不失台灣的尊嚴？賴別讓台灣及台灣人民付出代價，賴清德宣稱“中華民國”與中華人民共和國“互不隸屬”，那要怎樣要確保經濟、民生不受到衝擊？



對內方面，牛煦庭說，關於重大的法案預算，朝野無法整合，賴清德上台後究竟有什麼新指令與作法？照理說“中華民國”是雙首長制，在朝小野大情況下，既沒有“閣揆”人事同意權、也沒有聯合政府，執政黨起碼應是多溝通，來化解衝突、取得平衡，才能避免政治僵局。



牛煦庭指出，但新的“國會”到現在，只看到民進黨“立院”黨團與藍白的關係緊張，“賴政府”在“立院”是少數，還要用霸道的方式去對抗，那就只能陷入政治僵局。原本賴清德上台是個契機，大家都在觀察賴能否有柔軟的身段，就考驗賴接下來到底能不能有氣度？