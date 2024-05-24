韓國瑜請吃披薩　藍白委吃得香綠委不領情

藍委林思銘等人大啖披薩。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月24日電（記者 張穎齊）“立法院”24日續審“國會”改革法案，藍綠白繼續大戰。晚餐休息片刻時間，中國國民黨“立法院長”韓國瑜準備逾20盒的披薩，請所有“立委”享用，藍白委領情大啖，但民進黨“立委”則不領情，手持藍白黑三色的氣球，大喊“反黑箱、反擴權、退回重審！”並放掉氣球，發言的繼續發言，吃飯的則吃自己準備的便當。



“立法院”改革五法包括“總統國情報告”常態化、“藐視國會罪”、“國會調查權”、“國會聽證權”以及“立法院人事同意權”。其中“藐視國會罪”、又分別在《立法院職權行使法》當中訂定“行政處罰”，以及另外在《刑法》當中訂定“刑事處罰”。24日下午，涉及“國會調查權”的相關法案全數獲得二讀通過。另外關於“總統國情報告”常態化、“藐視國會罪”（行政處罰）先前均已二讀。換言之，“立院”改革相關法案目前僅剩下“國會聽證權”以及“藐視國會罪”（刑事處罰）尚待二讀。



今日晚間6、7點，藍綠白委休息吃晚餐，但民進黨“立院”黨團隨後拿著藍白黑三色氣球進場，狂喊“反黑箱、反擴權、退回重審！”



此時韓國瑜為大家準備的披薩到場，議事人員放在“立委”桌上，藍白委開心享用，藍委們並大聲喊“謝謝韓院長！”而綠委們仍面色凝重，不領情，綠委邱議瑩更將放在她桌上的一大疊披薩搬離。隨後繼續進行表決大戰。