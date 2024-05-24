陳水扁談特赦事件始末　拒簽切結書及認罪

陳水扁出席募款餐會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月24日電（記者 黃筱筠）陳水扁晚間出席凱達格蘭基金會募款餐會，致詞時一開頭說，有關單位叫他不能講政治，但之後卻開始濤濤不絕還原特赦事件的始末。他表示，今年2月12日就有高層來到台南他家，來跟他轉達，已經決定好要特赦，“我非常意外，等8年終於要做赦免”。但後來要他簽切結書把海外1千萬美金匯回，又要他認罪，他無法接受。後來高層又轉達暫緩，後來就用各種理由，講些五四三的沒有的事情。



陳水扁最後也說，他要抱病捍衛自己的清白，絕對辯護到底，陳水扁選舉的錢，“倒底誰拿多少錢，我會一個一個公布，相信到時候很熱鬧”。他一定為了自己清白辯到最後一口氣，寧願死也要死在法庭。



凱達格蘭基金會今天晚間在大直典華舉行募款餐會，席開將近90桌，一桌是5萬元新台幣。陳水扁出席餐會時，還一一與支持者打招呼，支持者也高喊“總統好”。



陳水扁一開始說，有關單位一直要求他，如果說話還是致詞，絕對要避免議論的講話，也不能說政治。所以他來這裡，不知道要怎麼辦來向大家報告，衹有說感謝的話，感謝各位先進貴賓，各位好朋友，長期支持凱達格蘭基金會出錢出力



接著陳水扁就說，可能看到媒體報導有關於特赦議題，也無法瞭解真相，有亂寫亂報，他覺得真相事實要讓大家進一步瞭解。



陳水扁還原真相說，有關為什麼特赦最後發生變化，其實這不是說是單純幾天來不及，也不是有人亂寫的說是為了利益，說來話長，因為今年農曆過年後初三，2月12日就有高層來到台南他家，來跟他轉達，“總統”已經決定好要特赦，“我非常意外，等8年終於要做赦免”。



他說，他們還說這件是連賴“總統”當選人都還不知道，要先給你知道，對外要保密，因此大家在網路、新聞、媒體，他的答案就是毫無所悉，2月12日要他幫忙掩蓋，善意的謊言，他對外回答毫無所悉，



陳水扁表示，他們還說特赦是無條件，本來特赦就是無條件，誰知道5月3日又傳一個文件說叫他要簽名，文件是犯罪所得匯回叫他要簽結。



陳水扁說，他很意外，不是說沒條件嗎？就算有條件也可以，但為何要他白紙黑字切結，還叫他匯回1000萬美金，那是早期陳致中也說過，如果這筆錢可以匯回，就已經說過會全數捐出做公益，不會放到自己口袋。他們還說這還有效嗎？這當然有效。



他表示，但是最後傳來一個文件要他認罪，白紙黑字說是犯罪收得匯到海外，這都不是問題，但這筆錢跟所有犯罪的案子都沒有關聯，一點都沒關係，沒有一個案件跟這個錢有關係。那是他的選舉所得，既然沒有關係，要他白紙黑字寫下，有可能接受嗎？底下人則說，沒辦法接受。



他自己也說，強人所難，確實無法接受，因為不是犯罪所得，為何硬叫他簽切結書呢？否則就不特赦，溝通過是否犯罪所得可以不寫。結果他們說高層所做的決定要暫緩，後來就用各種理由，講些五四三沒有的事情，不用給他特赦，大家已經特赦陳水扁了。



陳水扁表示，今天他在這裡說話，說感謝的話，他沒有說政治。今天之後，扁的命運，如果要將他抓回去繼續關，再關20年也不可能再增加，再3年多就可以申請假釋，所以可能叫他回籠繼續關，關那麼久也習慣。



他又說，第二種可能就是還沒結束的案件會繼續開庭，“我跟大家說我也已經準備好了”。他會抱病為了自己的清白 絕對辯護到底，“陳水扁選舉的錢，倒底誰拿多少錢，我會一個一個公布，”相信到時候很熱鬧。他一定為了自己清白辯到最後一口氣，寧願死也要在法庭。

